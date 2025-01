Passeggiata coperta e nuovi arredi. Via al lungomare delle meraviglie

Con lo sguardo proiettato al futuro, già nel marzo scorso, prima di essere rieletto sindaco, il primo cittadino Gianluigi Tombolini, aveva presentato al pubblico del cinema Italia un progetto importante, quello del nuovo lungomare nord e del porto turistico. I lavori sono appena iniziati. Il piano prevede il restyling del porto stesso e una passeggiata "coperta" con rifacimento e creazione del marciapiede nella parte nord del litorale appunto, con panchine e arredi, il tutto connesso al perfezionamento dei percorsi ciclo pedonali con noleggio gratuito di otto biciclette elettriche a disposizione al porto turistico e la conclusione del piano asfalti che comprende anche l’area del porto dove non saranno sottratti parcheggi. Rifatti i bagni completamente rivalutati per accogliere le esigenze dei turisti la prossima estate e già per i residenti e i frequentatori della zona. Approvati poi i lavori di ripristino e sicurezza della vicina Rupe Sermosi che costeggia la Litoranea, dove era da poco terminata la maxi opera di restyling, danneggiata dagli eventi alluvionali del 18 e 19 settembre. Quelli di messa in sicurezza e valorizzazione ambientale della rupe con la creazione di un percorso didattico sulla flora e vegetazione del parco del Conero erano stati effettuati e l’area era stata inaugurata nella tarda primavera scorsa. E’ stato creato uno spazio anche per una palestra a cielo aperto dando nuova vita alla zona.