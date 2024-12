Passeggiata ecologica, raccolti 25 chili di rifiuti

Il successo è stato grande per la passeggiata ecologica di Plastic free domenica a Osimo con partecipazione di 10 volontari. L’iniziativa si è svolta in alcune vie di San Biagio e ha portato alla raccolta di 25 chili di rifiuti di vario genere. "Credo fermamente – dice Leonardo Puliti, referente regionale Plastic Free Marche e Umbria - che la collaborazione tra le istituzioni, le associazioni di categoria come Plastic Free e Legambiente ed i cittadini sia alla base di un reale cambiamento. Ad Osimo abbiamo sempre trovato amministrazioni attente alle problematiche ambientali e questo mi fan ben sperare per la candidatura a Comune Plastic free 2025".