Passeggiata nei luoghi storici per dire no alla stazione merci

Italia nostra ha organizzato una passeggiata per dire no al progetto di Rfi per la stazione merci a San Rocchetto di Castelfidardo. Ieri hanno marciato proprio lì, assieme al comitato dei residenti che sta portando avanti una raccolta firme (quasi 500 raccolte) e a tanti altri che hanno voluto partecipare. E’ stata battezzata passeggiata "patrimoniale", un viaggio nel tempo tra le radici e i tesori della contrada San Vittore, dalle origini antiche ai giorni nostri.

Sono intervenuti per dare il proprio contributo anche Maurizio Sebastiani, vicepresidente nazionale Italia nostra, Robin Jeffcoat, tenore, lo storico Marco Moroni, Daniele Diotallevi, sovrintendente del Museo del Risorgimento di Castelfidardo e membro direttivo della Deputazione di Storia patria per le Marche, lo storico del Centro studi storici fidardensi Riccardo Sampaolesi ed Eugenio Paoloni, presidente della Fondazione Ferretti, oltre che alcuni figuranti dell’associazione Tracce di Ottocento.

Tra i motivi del no c’è anche quello della preziosità dell’area dove si svolse la storica battaglia risorgimentale di Castelfidardo.

"Grazie a tutti gli intervenuti e soprattutto agli storici che con competenza e passione ci hanno sapientemente illustrato le peculiarità di una zona ricca di storia e tradizione, culla delle radici identitarie della nostra comunità e della nostra nazione – hanno detto gli espopnenti di Italia nostra -. Per questo arriva un no sempre più convinto e motivato alla realizzazione della stazione merci".