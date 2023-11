Passeggiata per la vita per la prevenzione dei tumori al seno

Passeggiatacorsa per la vita, buona la seconda. Si tratta dell’iniziativa voluta dall’Amministrazione per sottolineare l’importanza della prevenzione dei tumori al seno. "Voletevi bene, controllatevi", è lo slogan sottolineato dalla vicesindaco Michela Bellomaria in apertura e ribadito da Gianna Catufi, presidente dell’associazione "Noi come Prima", al fianco delle donne che stanno affrontando il percorso legato al tumore al seno.