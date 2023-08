Passeggiata sotto le stelle con l’astrofilo

Escursione sotto le stelle in compagnia di un astrofilo stasera (ore 20.30) sul Monte Conero. All’imbrunire ci si incamminerà nel sentiero che conduce al panoramico Pian di Raggetti. Nella magia della notte si potrà fare quindi una sosta tattile nel sito delle incisioni rupestri, per poi andare a caccia di stelle, cadenti e non solo. Un astrofilo parlerà del cielo e ne svelerà i ‘segreti’. Punto di ritrovo: parcheggio sommitale del Conero. Info 3494737063.