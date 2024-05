Passeggiate e workshop, a Offagna è il giorno della Festa dei fiori

Il Comune di Offagna, in collaborazione con l’associazione Zetesis, presenta oggi in centro storico la "Festa dei fiori – Mercato ritrovato di fiori, piante, cibi sani e di stagione". Il mercato e gli eventi espositivi divulgativi e formativi raccontano il meraviglioso mondo della natura e della biodiversità. Alcune delle attività in programma prevedono delle passeggiate con il riconoscimento erbe spontanee e la lettura del paesaggio, workshop floreali e di studio della natura per adulti e per i bambini.