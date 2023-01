"Passerella al posto del ponte Inaccettabile"

L’alluvione che lo scorso 15 settembre ha messo in ginocchio la spiaggia di velluto, ha reso impraticabile il ponte Garibaldi causando problemi alla viabilità. Sull’argomento è intervenuto il capogruppo in consiglio regionale del Pd Maurizio Mangialardi: "Purtroppo prendiamo atto che la giunta regionale continua a tergiversare e a perdere tempo rispetto alla necessità di ristabilire il collegamento tra le due sponde del Misa. L’assessore Aguzzi - attacca Mangialardi - continua a ripetere da mesi che l’Anas si occuperà del progetto di demolizione e ricostruzione di ponte Garibaldi, quasi come fosse merito suo. Forse crede di mascherare così la poca attenzione e la superficialità con cui lui e l’intera giunta regionale hanno affrontato il problema della città spaccata in due. Problema che ha già causato ingenti danni alle attività economiche del centro storico, soprattutto durante il periodo natalizio, le quali ora rischiano di essere nuovamente penalizzate in vista delle festività pasquali e dell’avvio della nuova stagione estiva. L’installazione di una passerella pedonale per la fine di maggio, è francamente inaccettabile. L’intera vicenda, però, la dice lunga anche sulla poca autorevolezza dell’Amministrazione Olivetti, incapace di ottenere dai propri referenti regionali anche la più semplice e banale delle soluzioni a un problema cittadino".