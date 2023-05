Passerella ciclopedonale: abbattuti alcuni alberi

A quarantotto ore dall’apertura del cantiere per la realizzazione della passerella ciclopedonale è polemica per l’abbattimento degli alberi, l’assessore Elena Campagnolo: "Unica soluzione per posizionare la passerella".

La passerella sarà realizzata entro breve in attesa della realizzazione del nuovo ponte. "Il Consorzio di Bonifica e la Regione Marche hanno chiesto l’autorizzazione per l’abbattimento di un pino e per un’altra alberatura di specie non protetta - spiega l’assessore Campagnolo - come Comune abbiamo chiesto un’integrazione alla documentazione presentata per vedere se era possibile evitare l’abbattimento del pino. Purtroppo proprio in quel punto verrà montata la passerella ciclopedonale per cui o si lasciava il pino o monta la struttura. Non c’erano altre soluzioni perchè bisogna garantire l’accesso in pendenza e il passaggio anche alle carrozzine. In questo caso il bene comune, rapprentato dalla necessità di aver un collegamento tra due zone della città ora separate, prevale sull’abbattimento di un albero".