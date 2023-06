Passerella ciclopedonale per sempre

La nuova passerella ciclopedonale potrebbe rimanere per sempre. Un ulteriore collegamento che si aggiungerebbe a ponte Garibaldi, chiuso dopo l’alluvione dello scorso 15 settembre per cui sono già stati stanziati i fondi per una ricostruzione e ponte degli Angeli. Una decisione che gli Amministratori stanno pensando di prendere ma che porterà a un lungo percorso con la Sopraintendenza delle Belle Arti che dovrà rilasciare il benestare. Al momento è stata posizionata vicino al ponte Garibaldi per consentire più agevole lo spostamento dei sottoservizi che dal ponte, saranno trasferiti sulla passerella per consentirne l’abbattimento. Il nuovo ponte è già stato finanziato e nella migliore delle ipotesi i lavori potrebbero partire entro la fine dell’anno. Martedì la nuova passerella è stata messa in posa e, una volta terminati i lavori, dovrà superare le prove di carico per autorizzarne l’apertura. Una promessa mantenuta se il taglio dovesse avvenire entro la metà di giugno. A breve sarà effettuato anche il dragaggio del tratto del fiume compreso tra il ponte Garibaldi e il ponte degli Angeli, in modo da poter aumentarne la capacità. Si è ottimisti anche sulla realizzazione della vasca di laminazione di espansione di Bettolelle: consegna dei lavori entro l’anno.