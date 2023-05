Passerella ciclopedonale, scattano i lavori

La passerella ciclopedonale non è più un miraggio, partito l’allestimento del cantiere per ripristinare, in attesa del rifacimento del ponte Garibaldi, un collegamento tra la zona nord e la zona sud della città. Sarà larga due metri che consentirà il passaggio contemporaneo di pedoni e biciclette in entrambi i sensi di marcia. La spesa stimata è 315 mila euro e sarà finanziata dal Consorzio di Bonifica delle Marche. "Stanno preparando l’area per creare gli scivoli di accesso - spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – la prossima settimana dovrebbero comunicarci i tempi di conclusione dei lavori, che non dovrebbero essere lunghi". I lavori erano iniziati lo scorso 31 marzo quando erano stati rimossi i grossi tronchi e rami rimasti ammassati sulle pile del ponte Garibaldi, chiuso dopo l’alluvione del 15 settembre 2022. La prima settimana di aprile erano state effettuate le prove tecniche per verificare la tenuta dei marciapiedi che dovranno sorreggere la passerella realizzata in cantiere e assemblata sul posto.

"Sulla questione non solo di ponte Garibaldi ma anche del ponte di Vallone continuo a pressare a tutti i livelli istituzionali perchè sono una priorità -conclude Olivetti- sono in contatto costante sia con il commissario straordinario per l’alluvione che con il Governo affinchè vengano ripristinati quanto prima". La passerella ciclopedonale rappresenta una boccata di ossigeno per le attività in prossimità di piazza Garibaldi, ma anche per tutti coloro che, sia a piedi che in bicicletta, sono costretti ogni giorno ad allungare il percorso per transitare sul ponte degli Angeli. Inoltre, il parcheggio antistante lo stadio cittadino è uno ‘sfogo’ importante durante gli eventi organizzati in piazza durante la stagione estiva, ma anche riguardo all’Arena Gabbiano, cinema all’aperto che come ogni anno sarà operativo già dai primi giorni di giugno. E se le problematiche legate al collegamento ciclopedonale saranno presto un ricordo, domani alle 15,30 in piazza a Pianello di Ostra i Comitati per l’alluvione, con a fianco i sindacati, si sono dati appuntamento ‘Per non dimenticare’, ma anche per sollecitare che possano essere effettuati degli interventi al fine di scongiurare un’altra alluvione. Comitati uniti anche per chiedere l’erogazione dei ristori necessari a ricoprire, almeno in parte, i danni subiti. Per poter applicare velocemente la procedura del 110% i comitati sollecitano il Governo Centrale ad emettere Decreti Attuativi ad hoc.

Silvia Santarelli