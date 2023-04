"Passerella pericolosa e zona abbandonata"

di Silvia Santarelli

"Finchè non cade addosso a qualcuno", è questo il commento che accompagna la foto che ritrae una parte della passerella in legno presente sul lungomare Mameli. La stessa oggetto di un incendio nel 2017 insieme ai locali sottostanti. Tutto è rimasto inutilizzato e chiuso per anni, con la promessa di un restyling che ormai è praticamente impossibile venga realizzato nel 2023. Dalla precedente amministrazione era stata definita ‘Strategica per la Bandiera Blu per gli approdi, al quale va oltretutto assicurato l’adeguato decoro’. Un belvedere sul mare e sulla darsena turistica che da cinque anni è inagibile. Poi il rogo in cui i danni maggiori li subirono gli otto box per il rimessaggio delle attrezzature affidati ad alcune realtà associative di Senigallia: due vennero completamente distrutti e con essi anche il loro contenuto; gli altri sei sono stati comunque danneggiati dal calore e dalle fiamme rendendoli inutilizzabili. Associazioni che al momento condividono sedi e attendono di poter finalmente rientrare in quella che gli era stata assegnata. Per non parlare della pessima fotografia che gli spazi in parte chiusi e transennati per evitare bivacchi regalano ai senigalliesi e turisti che scelgono il tratto di arenile adiacente al porto. Nel 2018 era già stato redatto un progetto di riqualificazione che sembrava essere prossima lo scorso giugno, quando i locali erano stati ripuliti ma lasciati inutilizzabili. È bastata una foto postata sui social per far riesplodere la polemica legata al decoro, ma soprattutto alla sicurezza di locali e passerella. I danni dell’incendio sono visibili da chiunque decida di passeggiare tra porto e lungomare, un tratto dove anche l’area ex Sacelit-Italcementi e le ex casette dei pescatori sono in attesa di una riqualificazione. Pescatori che attendono dal comune anche la macchina del ghiaccio, indispensabile per la vendita del pesce in banchina. Intanto però nei giorni scorsi è partito il rifacimento della segnaletica del lungomare Mameli, ma questo non è bastato ai tanti affezionati che si lamentano per l’incuria nonostante la stagione estiva sia ormai alle porte. "È lasciato nel totale abbandono, che peccato" – si legge –. "Il mio lungomare Mameli dove ho vissuto per trent’anni sempre stato considerato poco, prima viene marina nova (lungomare di levante), poi poi marina vecchia (lungomare di ponente).