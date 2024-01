Passetto, altri bivacchi: "Aiutiamo quella gente"

Accampamento di pakistani al Passetto, siamo alle solite. Le fotografie del campeggio improvvisato (con tanto di tende) sotto l’ascensore della spiaggia cittadina sono state scattate ieri mattina da un anconetano, che le ha postate su Facebook. Indignazione tra la gente che, proprio su queste colonne, aveva letto dello sgombero dei bivacchi due giorni dopo che il Carlino ne aveva dato notizia. Tra l’altro, qualche settimana fa, due giovani pakistani richiedenti asilo, che – più che in condizioni di degrado – dormono nella disperazione, erano stati soccorsi per uno stato iniziale di ipotermia. I sanitari della Croce Gialla di Ancona li avevano soccorsi dopo una chiamata che loro stessi avevano fatto al 112. Uno era stato trovato con la febbre, mentre l’altro con forti dolori alla gamba. Erano entrambi giovani, uno di 20, l’altro di 27 anni.

Dopo lo sgombero, riecco quindi quelle coperte proprio davanti l’elevatore che conduce in pineta. Durante il nostro reportage di inizio anno, avevamo documentato condizioni igieniche precarie, resti di escrementi e odore di urina. Là sotto, tra i cespugli, stracci e panni sporchi, calzini appesi ai rami degli alberi, resti di un falò sotto la scalinata, scatolette di tonno, brick di vino e tetrapak di latte. A riva, è forte l’escursione termica che si avverte di notte. "Che schifo", "Sempre peggio", "Quanti immobili inutilizzati ci sono – si chiedono gli utenti – Perché non usarli per questa povera gente?". "Se avessero un’alternativa valida non starebbero certamente lì". Intanto, qualcuno pensa a una raccolta fondi: "Basterebbe fare un crowdfunding e una colazione in meno al bar". Certo è che lo sgombero della polizia locale (e la contestuale pulizia di AnconAmbiente) sembra sia servita a ben poco.

ni.mor.