Passetto, ascensore rotto "Resterà fuori uso per tutto il weekend"

Sara fuori uso per tutto il fine settimana l’ascensore del Passetto. Il guasto, che si è verificato nel corso della mattina di due giorni fa, verrà ripristinato solo la settimana prossima. Ad assicurarlo, è il presidente di Conerobus (l’azienda locale di trasporti, che gestisce pure l’impianto del Passetto): "Durante questo weekend (oggi e domani), l’impianto resterà sicuramente chiuso – precisa Muzio Papaveri – Il meccanismo rotto riguarda il sistema di sicurezza e lì non si transige. È un discorso di manutenzione straordinaria e questo pezzo deve essere costruito perché normalmente non è incluso nei pezzi di ricambio. Infatti, è altamente strano che si sia rotto, secondo il fornitore dell’ascensore, che non si capacita di come sia potuto accadere. Per questo, stiamo facendo tutte le dovute analisi e indagini. Noi ci siamo immediatamente attivati, ma sono necessari alcuni giorni perché non è un prodotto standard, ma qualcosa di particolare e di specifico. Comunque – assicura il presidente – per la prossima settimana sarà operativo". Poi, si rivolge direttamente alla cittadinanza: "I ticket a metà di due giorni fa? Tranquilli, potrete usarli quando l’ascensore tornerà a funzionare". Difatti, il biglietto dell’ascensore, del costo di 1 euro, è valido solo 24 ore (per una discesa e una risalita) e in tanti, giovedì mattina, sono rimasti a piedi, tra proteste e polemiche: "Ci sono bagnanti anziani e bambini in passeggino. E poi il problema è persino per eventuali soccorsi", aveva evidenziato qualcuno. Ma questo, come dicevamo, sarebbe un discorso di manutenzione straordinaria: "I controlli di manutenzione ordinaria vengono fatti sistematicamente e abbiamo regolarmente risultati positivi". Insomma, le scale saranno l’unica opzione praticabile ancora per qualche giorno: l’alternativa è lo stradello di via Panoramica, che inizia nei pressi delle grotte. Altrimenti, si può scendere (e risalire) percorrendo la scalinata sotto il Monumento.

ni.mor.