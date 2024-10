Passetto, degrado con vista mare. La roulotte dello chef è ancora lì

I Laghetti del Passetto e il food truck della discordia. Un’immagine che ha fatto molto rumore e che ha suscitato le proteste di tantissimi anconetani. Stiamo parlando della presenza del mezzo, una roulotte molto ben curata va detto, in una zona suggestiva del parco del Passetto a due passi dalla piscina. La stagione estiva – quest’anno durata pochissimo a causa del maltempo arrivato già a inizio settembre – è finita da tempo, eppure il food truck di Elis Marchetti, rinomato chef anconetano, è stato parcheggiato lì assieme ad arredi, cassonetti dei rifiuti e così via.

La protesta per quel ‘lascito’ poco gradito è scoppiata sui social, ma noi siamo voluti andare di persona a controllare sul posto come stessero le cose. Va detto, ed è giusto precisarlo, che non ci siamo trovati davanti a una situazione di assoluto degrado, tra rifiuti, sporcizia e abbandono, questo no. Il problema, tuttavia, è un altro, e riguarda la necessità di rimuovere al più presto quella roulotte assieme a tutta la mobilia presente, sedie e tavolini, e liberare una delle aree di maggior pregio. Le sedie sono state raggruppate, legate e messe lungo il tratto di passeggiata con vista mare dove c’è anche una panchina suggestiva; lo stesso discorso vale per i tavoli. Alcuni mobili da esterno sono in posizione poco stabile e sarebbero da rimuovere anche i cartelli di ‘Lavori in corso’. Avvicinandosi al food-truck si attiva anche una sorta di allarme antifurto, con tanto di telecamere, forse collegate a un circuito e comunque posizionate anche come deterrente.

In accordo con l’amministrazione comunale, il food-truck di Marchetti è stato posizionato proprio con vista sul mare, dando un tocco di gran classe alla location. Il servizio, durato pochissimo tra le altre cose, dovrebbe prevedere la rimozione immediata di quel veicolo-ristorante, con annesso recupero dell’intera area; via anche i passacavi per garantire le utenze che rappresentano un ostacolo lungo il tratto di passeggiata. Il timore di molti è che quella roulotte possa restare lì in attesa del ritorno della bella stagione; probabilmente non sarà così, visto che il materiale e il mezzo stesso sono di assoluto valore e se lasciati sotto le intemperie potrebbero sicuramente rovinarsi. Quella di Elis Marchetti non è stata un’esperienza troppo appagante ai Laghetti del Passetto a causa dell’assoluta brevità dell’esperienza. Il Comune ha annunciato le iniziative ai Laghetti a fine giugno e in quell’occasione lo stesso chef disse che entro metà luglio il food truck sarebbe stato attivo. In realtà non è andata così e il battesimo del locale sotto le stelle è avvenuto solo ad agosto inoltrato. Poche settimane di lavoro alla fine, un vero peccato, vista la qualità del servizio.