Passetto di Ancona, donna folgorata in spiaggia e uomo ustionato mentre la soccorre

Ancona, 2 giugno 2023 – Tragedia sfiorata questa mattina attorno alle 9 al Passetto: una donna di 50 anni è stata folgorata dopo avere pestato un cavo elettrico sulla spiaggia e un uomo di 52 anni che ha cercato di soccorrerla è rimasto ustionato.

Entrambi per fortuna non sono in gravi condizioni, sono stati prelevati dall'eliambulanza e trasportati all'ospedale di Torrette con codice di media gravità. L'incidente è avvenuto nella zona della Seggiola del Papa, il cavo serviva per portare energia elettrica a un'imbarcazione.

Oltre alla folgorazione, la 50enne è caduta, battendo la testa. Le persone presenti hanno subito chiamato i soccorsi e sono arrivati due gommoni, uno della Guarda costiera, l'altro dei vigili del fuoco. Contestualmente si è levata in volo l'eliambulanza che è riuscita poi ad atterrare sugli scogli e a prelevare gli infortunati. Sul luogo anche una pattuglia terrestre della Guardia costiera. Sono in fase di accertamento le cause dell'infortunio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi