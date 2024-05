Passetto: la piscina, tre mesi dopo. Ok al collaudo. Si torna a nuotare

Riapre la piscina del Passetto.

A tre mesi esatti dalla sua chiusura per ordinanza del sindaco Silvetti, a seguito delle irregolarità riscontrate durante un sopralluogo della questura di Ancona e dei vigili del fuoco, infatti, ieri mattina lo scambio di incartamenti tra il gestore Cogepi e il Comune di Ancona ha dato il via libera alla revoca dell’ordinanza stessa. Dunque la piscina può riaprire, e lo farà già da lunedì prossimo, dando spazio, in questa fase iniziale, agli allenamenti delle diverse società sportive che ha sempre ospitato e alle partite di pallanuoto che però saranno disputate a porte chiuse, osservabili solo dalla balconata di via Thaon de Revel.

Un passaggio fondamentale per permettere poi l’apertura dell’impianto al pubblico per la stagione estiva a cominciare da giugno. Tutte gli aspetti che avevano portato alla temporanea e lunga chiusura dell’impianto natatorio sono stati sistemati, compresa tutta la documentazione da consegnare ai vigili del fuoco e allo stesso Comune di Ancona, che ha fattivamente collaborato con il gestore Cogepi in questi tre mesi alla soluzione delle diverse problematiche riscontrate. Ora la piscina del Passetto è in regola e può tornare la casa del nuoto e della pallanuoto, delle sincronette come dei tanti frequentatori di corsi e fitness acquatico, ma soprattutto dei tanti anconetani che ogni anno affollano l’impianto cittadino, tradizionale punto di ritrovo di tante persone unite dalla passione per l’acqua azzurra, il sole e la vicinanza con il centro della città. "La piscina aprirà immediatamente alle associazioni sportive, agli allenamenti e alle partite a porte chiuse. L’impianto sarà fruibile a tutti con il prossimo orario estivo che sarà comunicato attraverso i nostri canali social" ha spiegato Igor Pace, amministratore del consorzio di gestione. Tra le prime a beneficiare della riapertura dell’impianto saranno le ragazze della squadra di pallanuoto della Vela Ancona impegnate nella fase finale di playoff che aggiudica la serie A1: la partita di ritorno con l’Orobica di Bergamo, in programma domenica 26 maggio, si giocherà ancora a Senigallia perché il Passetto non può ospitare spettatori, ma almeno le ragazze la prossima settimana potranno tornare ad allenarsi nell’impianto di casa. E’ un progressivo ritorno alla normalità dopo tre mesi estenuanti che hanno costretto tanti agonisti e altrettanti appassionati degli sport acquatici a migrare spesso lontano per trovare una piscina consona alle proprie aspettative.

g.p.