Passetto, l’ex "Mamare" ora è in mano al Comune

Anni di battaglie giudiziarie e ora tutto finisce in mano al Comune, con il fallimento della società e la morte avvenuta del legale rappresentante. Siamo al Passetto, nello storico manufatto che si trova in spiaggia, vicino all’ascensore, che ospitò per anni il locale Mamare e le gloriose feste serali fino al 2017, quando fu dato lo stop per problemi di agibilità alla terrazza. La proprietà dei muri, l’immobiliare San Vicino, si è contesa per anni con il Comune di Ancona la proprietà del suolo dove l’immobile sorge, realizzato dall’imprenditore edile Emilio Poeta (era di poggio San Vicino, da lì il nome dell’immobiliare che si occupava di tutte le sue proprietà) negli anni ‘50, quando ancora non si parlava di suolo pubblico comunale e demaniale per lo Stato. Il cavillo era esploso quando il Comune ha iniziato a chiedere il soldi alla società per l’occupazione del suolo comunale, come fatto anche per le grotte. In un accordo infatti che risale agli anni ‘60 erano stati delineati i confini di ciò che era demaniale, la parte del mare e della battigia, e ciò che era suolo del Comune, tutta la parte sotto la falesia, compresa quindi l’area dove sorge il manufatto. La società, proprietaria con l’unico discendente di Poeta, l’imprenditore Giancarlo Brandi, per un po’ avrebbe pagato la concessione ma è stato sempre un tira e molla perché rivendicava anche il possesso del suolo e quindi nulla da pagare all’ente che chiedeva il dovuto per autorizzarlo a stare aperto. Su questo filone si sono susseguiti ricorsi su ricorsi al Tar e l’ultimo, del 2008, è stato definito pochi giorni fa, con una ordinanza del tribunale amministrativo delle Marche che ha dichiarato interrotta la causa perché non c’è più chi può portarla avanti. A presentare ricorso era stato Brandi, con l’immobiliare San Vicino, contro il Comune e contro Claudio Cerusico come gestore dell’immobile, per l’annullamento di un provedimento di 16 anni fa con cui l’ente gli aveva respinto il rilascio della concessione per usare lo stabile (perché non pagava più l’occupazione del suolo). Tramite l’avvocato Gianni Fraticelli il Comune ha presentato al Tar l’avvenuta morte di Brandi, venuto a mancare nel 2018, e il fallimento della San Vincino avvenuto nel 2019. Dopo una guerra acerrima ora è tutto in mano al Comune.

Marina Verdenelli