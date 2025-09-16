Passetto, nuova illuminazione. Un concerto e il video show

Luce uguale emozioni. Al resto penseranno la musica e la magia di un luogo iconico della città. Venerdì sarà il grande giorno del ‘secondo’ battesimo della scalinata monumentale del Passetto. Dopo aver reso di nuovo fruibile l’opera, il 2 settembre scorso, il 19 settembre sarà la volta dell’inaugurazione più suggestiva grazie al nuovo sistema illuminotecnico predisposto da iGuzzini.

Il programma prevede il convegno "Nuove visioni per la rigenerazione e lo sviluppo delle aree urbane e costiere", promosso e organizzato da iGuzzini alle 17 alla Sala Polveri della Mole Vanvitelliana, e poi l’evento serale al Monumento, voluto dall’Amministrazione comunale per la cittadinanza. Alle 21.40 la balconata del Passetto si trasformerà in palcoscenico per il concerto della FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana - diretta da Mirco Barani, che eseguirà le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, con Fabrizio Falasca al violino solista. Questo preludio musicale accompagnerà il pubblico verso il momento dell’accensione della nuova illuminazione.

Alle 22.30 avrà poi inizio l’evento immersivo ‘Luci e Suoni – Anima Dorica’ lungo la scalinata del Passetto, che segnerà l’accensione ufficiale dell’impianto. Oltre ai membri della giunta comunale sarà presente l’amministratore delegato de iGuzzini, Cristiano Venturini.

Lo spettacolo, realizzato dal lighting designer spagnolo Maurici Ginés, dedicato al Passetto all’interno del progetto Light For Future, potrà essere vissuto dal pubblico lungo la scalinata o attraverso un maxi schermo, che consentirà di coglierne la visione d’insieme, dal mare fino alla città. Alla realizzazione dell’esperienza luminosa, oltre a Gines (Artec Studio), hanno contribuito il musicista marchigiano Pierfrancesco Ceregioli, la lighting designer Francesca Cecarini, la Ledscontrol per la programmazione artistica e Multivideo per la produzione video.

Con la conclusione dei lavori la scalinata torna a essere uno spazio pienamente accessibile e sicuro, luogo simbolico della comunità ed elemento di valore nella candidatura di Ancona a Capitale italiana della Cultura. Per l’occasione davvero speciale, l’ascensore del Passetto sarà gratuito durante tutto lo svolgimento dell’evento fino a tarda sera.