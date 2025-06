Passetto, riecco la piscina. Aperta per godersi l’estate. Un gonfiabile per i bambini

Piscina del Passetto aperta e pienamente funzionante da sabato scorso. L’impianto di via Thaon de Revel è la tradizionale alternativa al bagno in mare, soprattutto per i frequentatori più piccoli, ma anche per tanti che trovano a bordo vasca o in acqua un ristoro diverso da quello delle spiagge, ma anche più sicuro, dal punto di vista della balneazione, e dotato di tutti i comfort. Quest’anno il gestore Cogepi ha anticipato l’apertura: il pallone pressostatico è stato tolto da settimane, la vasca inizialmente è stata a disposizione delle società sportive. Sabato scorso, appunto, l’apertura al pubblico per la stagione estiva. Ne parla uno dei responsabili dell’impianto, Marco Palanca, che spiega le principali novità di quest’anno: "Abbiamo aperto qualche giorno prima del solito, con un orario un po’ ridotto la prima settimana perché ancora ospitiamo degli appuntamenti sportivi. Ma dal 10 giugno ripartiremo con il solito orario". Dunque solo per questa settimana la vasca effettuerà l’orario dalle 10 alle 15 (9-17 nel weekend). Ma per esempio, domenica 9 sarà chiusa per una manifestazione sportiva. Dal 10 giugno orari regolari con apertura alle 9, due giorni alla settimana alle 7.30, e chiusura alle 18.30. "Il format è sempre lo stesso – illustra Marco Palanca –, la piscina è pensata come un luogo sia per stare in acqua, per fare il bagno, per nuotare, per i corsi, sia come se fosse una tradizionale giornata al mare. Siamo attrezzati con lettini e ombrelloni, organizziamo corsi di nuoto per bambini la mattina, ma anche corsi di fitness in acqua bassa e alta". Perché al Passetto, in realtà, le piscine sono tre: la vasca principale dove non si tocca, quella cosiddetta media, con l’acqua alta 1.20 mt, e la vasca piccola destinata ai bimbi. "In piscina è presente anche un punto di ristoro – dice ancora Palanca – e, come ogni anno, organizziamo e ospitiamo feste di compleanno. Quest’anno – ecco la novità – per le feste di compleanno, ma anche nei weekend, sarà quasi sempre presente un gonfiabile di dodici metri di lunghezza con scivolo finale, utilizzabile dai frequentatori sotto ai dodici anni, un’attrazione per i più piccoli che avevamo già sperimentato con successo qualche anno fa". Giugno è tradizionalmente il mese più tranquillo dei tre in cui resta aperto l’impianto natatorio comunale a gestione privata. E specialmente a giugno il gestore punta sui servizi alternativi al mare, come le feste di compleanno a bordo vasca e i vari corsi: "Cerchiamo di riempire la piscina con un’offerta diversificata – spiega ancora Palanca – anche se poi la differenza la fa sempre il meteo. L’inizio di questa stagione estiva sembra promettente, speriamo in un giugno caldo e soleggiato. All’inizio, però, molte persone neanche lo sanno che siamo aperti. Ma spesso è così anche in spiaggia". Anche per i parcheggi in zona piscina, resta tutto come gli scorsi anni: "Nulla è cambiato, si parlava di zone blu in via Thaon de Revel, ma ancora non s’è concretizzato nulla". Vasca pienamente operativa dunque. La data di chiusura, invece, dipenderà in gran parte dalle condizioni meteo di fine agosto e di inizio settembre: "Dobbiamo ancora decidere – conclude Palanca –, ma se il tempo ci assiste cercheremo di allungare la stagione il più possibile, almeno fino al 7 settembre".

g.p.