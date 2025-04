Passione di Cristo, città palcoscenico

Una città intera che si fa palcoscenico per una tradizione viva da oltre settant’anni. Sassoferrato si prepara a vivere l’edizione 2025 della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, in programma venerdì 21.15 nello splendido scenario del rione Castello. L’evento, tra i più significativi del panorama nazionale e parte della rete Europassione per l’Italia, è l’espressione di una comunità che ha saputo fare della cultura popolare un vero linguaggio identitario.

Il cammino verso la Rappresentazione si apre ufficialmente oggi alle 17.30 a Palazzo Oliva con l’incontro pubblico "Cultura popolare, teatro e tradizioni: l’identità di una Comunità", un momento di riflessione collettiva che pone al centro il valore sociale e simbolico della Sacra Rappresentazione. Al termine si svolgerà la premiazione del concorso fotografico "Scatti Sacri" con gli autori delle più iconiche foto della sacra rappresentazione della Passione di Sassoferrato. Alle 18.30, nel rione Castello, sarà inaugurato "Il Magazzino della Passione" nella chiesa di San Michele Arcangelo (ex teatrino Perotti): un’esposizione immersiva che racconta il dietro le quinte della rappresentazione con costumi, attrezzeria, videoproiezioni e materiali originali. Lo spazio sarà visitabile fino al 27.