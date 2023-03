Passione di Cristo, incontro con Sbragia

Torna nel venerdì santo la sacra rappresentazione della Passione di nostro Signore Gesù Cristo a Sassoferrato, evento principale di un ricco programma che anima la città da domani al 10 aprile. La giornata inaugurale, domani prende il via alle 16.30 a Palazzo Oliva con una conversazione a cui prende parte Mattia Sbragia, memorabile interprete di Caifa nel film capolavoro di Mel Gibson "The Passion of Christ", sul tema La Cultura Popolare Patrimonio Mondiale – il Percorso Unesco della Sacra Rappresentazione. Con lui Flavio Sialino, presidente di Europassione per l’Italia, Luca Giorgi, presidente del Comitato Organizzatore Sacra Rappresentazione della Passione, i saluti istituzionali del sindaco di Sassoferrato, Maurizio Greci e le conclusioni affidate all’assessore regionale Chiara Biondi. Conduce l’incontro Paola Giorgi. Segue alle 18 l’inaugurazione de Il magazzino della Passione, un racconto della Sacra Rappresentazione, percorso emozionale attraverso video, foto, racconti, ospitato alla chiesa di San Giuseppe, in piazza Matteotti.