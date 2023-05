Passione fumetti, c’è il "Branchie Festival"

di Raimondo Montesi

Seconda e ultima giornata per il nuovo ‘Branchie Festival’ di Ancona, ospitato in una location decisamente particolare come il Mercato delle Erbe in corso Mazzini. Cuore della manifestazione è la mostra mercato che vede come protagonisti decine di fumettisti, illustratori ed editori marchigiani. Un vero paradiso per gli appassionati di fumetti, ma non solo, che tra le altre cose potranno acquistare le opere di alcuni dei nostri migliori talenti. Molto ricco il programma della giornata, che prenderà il via questa mattina alle 11 con la mostra mercato, che si concluderà alle ore 20.30. Nel primo pomeriggio (ore 14.30) ci sarà il laboratorio ‘Fanzine Diy’ con Luca Bontempi e l’autore di fumetti Dr. Fumo, che si concluderà alle ore 16.30. Subito dopo, alle 17, lo stesso Bontempi interverrà al talk con Nicola Gobbi, curatore della collana Argo Fumetti. I due parleranno di cosa significa essere editori locali indipendenti. Alle 18 è previsto uno degli appuntamenti più attesi di questa ‘edizione zero’ del festival. Si tratta dell’incontro con Michael Rocchetti, che presenterà l’opera omnia de ‘Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco’, serie di vignette diventata famosa sul web. Segni neri su sfondo rosso, la parola ‘fine’ a chiudere ogni tavola, figure astratte, dialoghi fulminanti: con ‘Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco’ Rocchetti dal 2001 in poi ha conquistato tutti, buttando giù il muro dell’underground per entrare nella cultura pop. Tra i suoi volumi da ricordare il folle ‘Il papà di Dio’, libro oggetto di quasi mille pagine. Autore anche di premiati libri per l’infanzia, Rocchetti ha dovuto precisare di non aver messo messaggi satanici nelle sue opere per bambini. In compenso ha dichiarato di aver messo ‘messaggi per bambini nei suoi libri satanici’. A chiudere la giornata (ore 20.30) sarà la musica live di And The Bear. Ideazione e direzione artistica del festival ‘Branchie’ sono della grafica e illustratrice Micol Mancini, la creatrice del ‘Gabbiano anconetano’, personaggio diventato ormai celebre, le cui strisce anni fa sono state pubblicate sulle pagine del Resto del Carlino. Inutile dire che anche il Gabbiano è presente al Mercato delle Erbe. Il titolo del festival si spiega con la voglia di far ‘respirare aria nuova’ a una città che tende un po’ all’immobilismo. La giornata odierna sarà dunque una piccola ‘maratona’ dedicata al mondo del fumetto, dell’illustrazione e dell’editoria, quello rigorosamente indipendente. Cì sarà modo anche di ‘ristorarsi’ grazie a due esercizi commerciali che proporranno buon cibo locale, e il Raval, che si occuperà del ‘beveraggio’.