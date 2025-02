Passo indietro a Sora. Da salvare il pareggio

Della trasferta di Sora restano da salvare il risultato, le parate di Laukzemis e il primo gol in biancorosso di Battistini. Che non è poco. Il risultato, infatti, mantiene l’Ancona incollata al Chieti, fermato sul pari dalla Vigor, e allunga la serie positiva dei dorici. Inoltre, le parate del portiere lituano ridanno fiducia a un ragazzo che è stato protagonista tra i pali in alcune partite, per poi andare incontro a delle difficoltà.

Un Laukzemis con più autostima, insomma, è certamente una buona notizia in vista delle prossime partite. E poi c’è la rete di Battistini, che ha lottato e sofferto come e con gli altri, a Sora, sempre troppo solo in attacco e certo non in grande giornata, ma capace, a un minuto dal termine dei novanta minuti di infilare il portiere avversario alla prima palla buona che gli è capitata tra i piedi.

C’è del salvabile, dunque, nella trasferta in Ciociaria, ma finisce qui. Perché al di là delle condizioni del sintetico del Tomei, l’Ancona non ha giocato bene. Lo dimostrano i pochi tiri in porta, per di più fuori, collezionati dai biancorossi nell’arco della partita, gol escluso, e cioè quello di Codromaz di testa nel primo tempo, e quelli di Useini e Alluci in apertura di ripresa.

Ancona mai seriamente pericolosa, ma anche in inferiorità numerica per oltre mezz’ora. Un brutto primo tempo, in cui il Sora ha dominato costruendo le migliori occasioni con Stampete, Pacchioni e Seck: tutti e tre gli attaccanti del tridente iniziale dei laziali, infatti, hanno severamente impegnato Laukzemis, prima del gol del vantaggio realizzato nella ripresa, dopo l’espulsione di Varriale. L’espulsione dell’attaccante napoletano, – assolutamente evitabile, tanto quanto penalizzante per i dorici nelle prossime partite in cui il giocatore dovrà scontare probabilmente più di un turno di squalifica – ha certamente condizionato la gara.

Ma non ha impedito che nel finale, con l’inserimento di Martiniello e poi anche quello di Azurunwa, i biancorossi le abbiano tentate tutte per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Fino a indurla all’errore che ha permesso a Battistini di approfittarne, da bomber vero, realizzando il gol sotto la curva dei tifosi anconetani. Una rete che ha salvato la giornata, insomma. Ma l’Ancona può e deve fare molto meglio, soprattutto se vuole puntare al secondo posto. La ripresa degli allenamenti è fissata per oggi pomeriggio alle 15 allo stadio Dorico.

Giuseppe Poli