Passo Ripe, è caccia all’auto pirata

Auto pirata danneggia due auto, sui social si cercano testimoni. L’incidente è avvenuto martedì alla rotatoria di Passo Ripe, dove ad avere la peggio è stata una giovane che viaggiava in direzione Corinaldo, la stessa che ha messo un post nella speranza di poter risalire al responsabile. La sua auto ha riportato alcuni danni: uno specchietto rotto e una fiancata rigata. La vittima del pirata è stata avvicinata anche da un automobilista che, dopo aver assistito alla scena ha chiesto alla giovane se stesse bene. Lei ora, via social lo sta cercando, ma intanto prima andrà a formalizzare la denuncia nella speranza di dare un nome e un volto al pirata attraverso le telecamere di videosorveglianza. Ma l’auto della donna autrice del post non è stata l’unica danneggiata dal pirata che avrebbe urtato anche un’altra vettura che in quel momento era in coda. Una manovra azzardata in un momento in cui il traffico era molto intenso in quel tratto di strada. La giovane, quando ha visto i fari venire verso la sua auto ha sterzato ma lo spazio non è stato sufficiente per evitare completamente che il pirata la urtasse. Non è la prima volta che un’automobilista che causa un incidente non si ferma per verificare i danni di altre vetture, poche settimane fa era accaduto anche a una macchina parcheggiata in viale Leopardi.