"Pastasciutta antifascista" Segretaria Pd nel mirino

Pubblica una foto sui social scrivendo "pastasciutta antifascista" e piovono commenti offensivi. Vittima la segretaria Pd Marche Chantal Bomprezzi. Il partito si è subito schierato dalla sua parte condannando i commenti definiti "un attacco fascista sui social". La foto è stata pubblicata il 25 luglio, durante una iniziativa organizzata dall’Anpi e da altre organizzazioni su tutto il territorio nazionale, per riprendere un atto di festa della famiglia Cervi che, il 25 luglio 1943, per festeggiare la sfiducia a Mussolini, decise di offrire a tutto il paese un piatto di pasta al burro. La pasta divenne simbolo della Resistenza e della lotta partigiana dopo che il Manifesto futurista di Marinetti mise al bando la pastasciutta, a loro dire non adatta all’uomo nuovo. Bomprezzi aveva aggiunto alla sua foto la frase "questa sera a cena non una pasta qualunque ma pastasciutta antifascista". "La violenza e la quantità simultanea dei vili commenti farebbe pensare ad una organizzazione di facinorosi dell’estrema destra – scrive il Pd in una nota – qualcuno a cui forse l’espressione antifascismo dà fastidio o che sicuramente teme valori fondamentali quali la libertà, la pace o la resistenza". Bomprezzi ha già sporto denuncia alla polizia.