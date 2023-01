"Patamacchine" al museo Omero: tra divertimento e curiosità

Sta avendo grande successo al Museo Omero di Ancona la mostra ‘Le Patamacchine’. Si tratta di un allestimento interattivo, ideato e realizzato dall’Associazione "La luna al guinzaglio" di Potenza presso il Salone dei Rifiutati.

La collezione di opere è ispirata alle macchine inutili di Tinguely e ai principi della Patafisica di Jarry, ovvero alla ‘Scienza delle soluzioni immaginarie’. Le Patamacchine, come ‘Il catalogatore di sogni’, ‘Il pacificaphone’, ‘Il potenziatore di autostima’, sono oggetti meccanici interamente costruiti con materiale di scarto o usato, in particolare con i Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Sono macchine alimentate dall’immaginario, sospese tra realtà e non sense, assurde, ironiche, in grado di divertire, incuriosire e creare spiazzamenti percettivi. Macchine con cui interagire, attraverso un apposito libretto di istruzioni.

La mostra intende far riflettere il visitatore sull’importanza delle relazioni umane e del rispetto ambientale. Lo staff del Museo Omero guiderà le persone in visita per mettere alla prova la loro immaginazione. Prenotazione obbligatoria (3355696985 o [email protected]). Per 5 euro è possibile usufruire della visita guidata interattiva alla mostra e dell’ingresso alla Collezione Design.