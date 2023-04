La spiaggia di velluto sforna un’altra eccellenza, Patatas Nana al tartufo nero è pronta a conquistare il mercato. Il brand made in Senigallia, ormai noto in tutto il mondo, ha lanciato un nuovo prodotto che è già un successo: si tratta della migliore selezione di chips di patate, fritte a bassa temperatura in padella in puro olio di semi di girasole. Salate a mano e successivamente condite con vero tartufo nero pregiato di Norcia crio-disidratato. Non contengono glutine e vengono realizzate in maniera totalmente artigianale. Una vera e propria sfida quella di Francesco Mazzaferri e Michele Gilebbi che hanno deciso di consolidarsi proprio sulla spiaggia di velluto, in piazza del Duca dove a breve sarà inaugurata ‘Casa Nana’. Un luogo che sposa la tradizione della moda, insieme al sano divertimento a base naturalmente di chips di patate e cocktail d’autore. Nana è già stata scelta come main sponsor di Casa Sanremo e del Festival

del Cinema di Venezia.