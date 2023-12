Patatas Nana entra nella guida del Gambero Rosso

La spiaggia di velluto sempre più Top Italian Food, anche Patatas Nana entra nella prestigiosa guida del Gambero Rosso. "Anni di grandi sacrifici e di tanto lavoro, ma anche tantissime soddisfazioni. Grazie a tutta la squadra Patatas Nana – le parole di Francesco Mazzaferri –. Pensava di essere stato invitato alla serata come tanti, ma non sapeva che era lì per ritirare un premio ambito: "È stata una grande sorpresa anche per me, per tutti noi – prosegue Mazzaferri – che dire, mi ripeto ma è davvero una grande soddisfazione". Un prodotto venduto su scala mondiale e che da anni rappresenta una vera e propria eccellenza non solo della spiaggia di velluto, ma di tutte le Marche. Chips completamente naturali vendute anche in confezioni regalo e limited edition. Di Patatas Nana anche la chips al tartufo, l’unica al 100% naturale. Le chips made in Senigallia danno il nome anche a Casa Nana, locale di piazza del Duca dove sono loro le vere protagoniste. E così ora l’azienda può fregiarsi, oltreché di un’apposita vetrofania, di un bollino dedicato. Giunta alla sua ottava edizione, Top Italian Food raccoglie oltre 2mila prodotti di eccellenza del Made in Italy e consente alle aziende di distinguersi sui mercati nazionali e internazionali dove Patatas Nana è già protagonista.