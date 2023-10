Patente contraffatta, multa da 5mila euro

Al volante con una patente rilasciata in Belgio, ma contraffatta: nei guai un albanese fermato sabato sera dalla Polizia locale di Falconara. Veicolo posto a fermo, conducente denunciato per falso in atto pubblico e multato per 5mila euro. Anche ad un altro automobilista è stata ritirata la licenza di guida albanese perché mai convertita e non valida in Italia: la sanzione è stata di 400 euro. In centro, invece, è stato multato per 100 euro un algerino in vistoso stato di ebbrezza.