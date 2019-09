Ancona, 12 settembre 2019 - Prendere la patente, da adesso, costerà molto di più. Stangata in arrivo per i consumatori, dunque. E se già prima sembrava un salasso munirsi delle due o delle quattro ruote, d’ora in avanti sarà tutto più complicato, dovendosi moltiplicare l’ingente spesa per il 22%. Proprio così, perché l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di una sentenza emessa dalla Corte di Giustizia nel marzo scorso, ha stabilito con un’apposita risoluzione di tre giorni fa che la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da un’autoscuola. Di conseguenza, le scuola guida non saranno più soggette ad esenzione Iva e i costi si ripercuoteranno sui consumatori, che dovranno sobbarcarsi, oltreché delle tante tasse, anche dell’Imposta sul valore aggiunto, che si sommerà alle spese per le fototessera e agli eventuali corsi, nonché alle guide pratiche.

Ma i titolari delle autoscuole sono sul piede di guerra, perché il provvedimento si porta dietro un annoso interrogativo, quello della retroattività. Difatti, considerando che le aziende, autoscuole incluse, sono tenute a versare l’Iva degli ultimi quattro anni, c’è la concreta possibilità che le stesse autoscuole possano rifarsi sui clienti, chiedendo agli allievi passati l’integrazione - pari al 22% del totale - dell’importo pagato. Quindi, i rincari potrebbero interessare chi ha conseguito le patenti B e C1 dopo l’1 gennaio 2015 fino ad oggi. Intanto, Confarca, la Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici, ha annunciato una mobilitazione nazionale e si è detta «preoccupata» per la retroattività del provvedimento. In concreto, si tratta di 3,8 milioni di patenti conseguite dal 2014 al 2018. E il timore è che le autoscuole debbano provvedere di tasca propria.