Patenti false e farlocche, 10mila euro di multe

Dalla Georgia con furore? Forse. Di sicuro dalla Georgia a bordo di un’auto greca, oltretutto guidata con una patente internazionale falsa. Un comportamento imprudente che ha concorso a rendere decisamente amaro il Natale di uno straniero, pizzicato dalla Polizia locale in zona stazione nella serata della Vigilia e quindi multato per 5.100 euro. Non è stata l’unica sanzione, però, tanto che gli agenti del comandante Luciano Loccioni ne hanno elevate complessivamente tre, per un totale di 10mila euro, e sempre nei confronti di persone al volante ma senza le adeguate abilitazioni. Il primo a finire nei guai, appunto, è stato il cittadino georgiano che si trovava in auto all’altezza dello scalo ferroviario. Oltre alla maxi multa, nei suoi confronti sono scattati anche il fermo del veicolo – che gli verrà restituito soltanto al pagamento della sanzione – e la denuncia per aver esibito dei documenti anagrafici farlocchi agli operatori del Comando di Palazzo Bianchi.

Poco dopo in centro città è stato individuato un cittadino albanese, che già in passato, più e più volte, era stato sorpreso a guidare senza aver mai conseguito la patente. In questo caso, vista la reiterazione nella sua condotta illecita, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. Il terzo automobilista in posizione irregolare, infine, è stato individuato a Castelferretti: si tratta di un italiano trovato al volante senza una patente valida e per il quale è arrivata la stangata da 3.500 euro. I servizi di polizia stradale, con numerose pattuglie di vigili impegnate sul campo, sono proseguiti per tutto il periodo natalizio ed hanno portato a individuare decine di veicoli con revisioni scadute e senza assicurazione.

"I controlli continui, supportati anche dalle strumentazioni elettroniche a disposizione degli operatori, e distribuiti in modo capillare sul territorio contribuiscono al miglioramento della sicurezza stradale", fanno sapere dal Municipio di Falconara, sottolineando ancora una volta la tempestività di intervento degli agenti e la loro prontezza nelle varie situazioni. Questi accertamenti, peraltro, impediscono "a soggetti che, per svariati motivi quali revoche o sospensioni o gravi reati commessi, non devono trovarsi alla guida di veicoli senza tralasciare comunque il contrasto alle violazioni più insidiose alle norme di comportamento quali l’uso del cellulare, i sorpassi azzardati o il mancato rispetto dei pedoni sugli attraversamenti pedonali", concludono dal Castello.