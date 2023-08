Patenti fasulle: in quattro nei guai

Raffica di automobilisti e centauri beccati senza patente o con la stessa contraffatta: in 4 nei guai. Mercoledì è stata sequestrata una patente polacca contraffatta a un cittadino al volante di un veicolo senza documenti. Al comando, l’uomo si è presentato con una patente la cui genuinità sarebbe dubbia: la falsità dovrà essere confermata dopo ulteriori controlli ma lui è stato denunciato anche per la reiterazione di guida con patente revocata, essendo stato già sanzionato per guida con partente ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro ai fini della confisca. E’ poi stata sottoposta a sequestro probatorio un’Aygo noleggiata a Pesaro e provento di una appropriazione indebita denunciata a Genova. Uno jesino è stato beccato da polstrada e vigili urbani, per l’ennesima volta a guidare nonostante la patente ritirata. Rischia una multa fino a 8mila euro. Per lui una segnalazione alla motorizzazione per il ritiro o revisione della patente. Un 57enne è stato invece denunciato per reiterazione di guida senza patente di un ciclomotore già sequestrato perché utilizzato anche se privo di revisione. Per lui 2.500 euro, con sequestro e confisca definitivo. Un 27enne ha invece esibito una patente spagnola. denunciato e confiscato il motorino. Intanto la polizia locale arriva a 32 unità in divisa con l’aggiunta di 3 amministrativi, dopo l’assunzione di 3 nuovi agenti.