Patologia all’aorta, paziente salvo dopo un intervento miracoloso

Un paziente di 70 anni, residente in Abruzzo, affetto da una patologia aortica complessa, dopo essere stato valutato in altre strutture, è stato operato con successo dalla Chirurgia Vascolare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (Aoum) ad Ancona: la Chirurgia Vascolare, con sviluppo di tecnologie sempre più moderne, ha pianificato una strategia vincente e gestire il paziente ad alta complessità: ora sta bene ed è tornato a casa. Era in condizioni molto gravi e rischiava di morire, non c’erano troppi margini di intervento. Ci sono voluti giorni per pianificare l’azione vincente con l’interazione costante con medicina vascolare e anestesisti. L’intervento è stato eseguito a metà gennaio dal dottor Emanuele Gatta della Chirurgia Vascolare sul paziente dimesso dopo il decorso post-operatorio. L’uomo, era affetto da un voluminoso aneurisma dell’aorta toraco-addominale con un quadro di dissezione cronica, patologia molto seria a esito infausto se non adeguatamente trattata. Un caso "scomodo e tecnicamente delicato al tempo stesso", sia per le condizioni generali sia anatomiche del malato. Secondo gli ultimi dati nazionali, ricorda l’Azienda la struttura è risultata "l’unità operativa vascolare col maggior numero di procedure aortiche negli ospedali pubblici nazionali. Ciò permette al reparto di affrontare tutti gli scenari possibili con tutte le tecniche, sviluppandone anche delle nuove". "L’ennesima prova e la spiegazione - osserva - del perché l’Aou delle Marche si sia aggiudicata il titolo di ‘Miglior ospedale pubblico d’Italia’ negli ultimi tre anni. Commosso il paziente dopo il delicato intervento chirurgico: "Non mi toccate - ha detto - questo ospedale, una vera eccellenza". "La nostra Azienda conferma la sua mission basata principalmente sull’alta qualità delle cure - commenta il direttore generale Aoum Armando Marco Gozzini - Il caso trattato conferma l’attrattività dei nostri presidi e premia il concetto di mobilità attiva".