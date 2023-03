Patologie che colpiscono i grandi fumatori Scatta lo streening con Tac gratuite ai pazienti

Screening del tumore del polmone, l’ospedale di Torrette aderisce a una campagna di screening dedicati alla patologia su grandi fumatori. Ancona è uno dei 19 centri in Italia che hanno aderito all’iniziativa che riguarda persone di età compresa tra 55 e 75 anni, fumatori o ex fumatori che non abbiano avuto tumori nei cinque anni precedenti. Lo screening verrà effettuato attraverso una tac, ovviamente in forma gratuita. Per partecipare ai test si può chiamare il numero 071-5966789 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13,30 alle 14,30, oppure visitando il sito www.programmarisp.it dove sarà possibile compilare la scheda con i dati personali. Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte evitabile in tutti i paesi ad alto reddito, compresa l’Unione Europea e l’Italia: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo il consumo di tabacco causa circa 6 milioni di decessi che, in assenza di contromisure efficaci, sono destinati a raggiungere gli 8 milioni entro il 2030. Il tumore al polmone è un problema sanitario grave e di ampia portata con sopravvivenza dopo 5 anni molto ridotta. Lo scorso anno, in Italia è stato diagnosticato a circa 42.500 persone.