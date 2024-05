Patrimonio culturale da scoprire: arriva il "Grand Tour dei musei" Il 'Grand Tour Musei' torna per la sedicesima volta, celebrando la Giornata Internazionale dei Musei e la Notte dei Musei. Numerosi eventi in programma in diverse città delle Marche, con aperture straordinarie e visite guidate a opere d'arte e monumenti storici. Un'occasione imperdibile per scoprire il ricco patrimonio culturale della regione.