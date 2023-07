Patrizia Guerra lascia i City Angels di Ancona, un congedo per motivi familiari

Patrizia Guerra lascia il ruolo di coordinatrice dei City Angels di Ancona. Una scelta sofferta ma dovuta a motivi familiare. "Mi prendo un congedo di quattro mesi - spiega Patrizia, la mamma coraggio che per difendere il figlio, più volte aggredito da baby bulli, ha portato fino nelle Marche l’associazione milanese degli angeli della città - ho questioni urgenti di cui mi devo occupare e non potendo più essere operativa come lo sono stata fino ad oggi ho deciso di prendermi una pausa. Ma non lascio l’associazione, continuerò ad essere caposquadra e a portare avanti i principi dei City Angels, l’amore per il prossimo e per i più deboli". Legata a questi principi Guerra ha fatto un ultimo gesto d’amore da coordinatrice. "Ho devoluto i soldi raccolti in questo periodo - dice - ad una famiglia di pachistani che da due anni vive ad Ancona. È un importo sotto i mille euro che servirà loro per avere un aiuto per crescere tre figli e il quarto in arrivo perché la donna è incinta". La famiglia pachistana è un nucleo a cui i City Angels hanno dato sostegno, insieme anche ai servizi sociali del Comune, dopo che erano fuggiti dal loro paese per motivi religiosi. "Una famiglia cristiana - continua Guerra - e per questo perseguitata. I soldi serviranno loro per visite mediche e medicinali". La famiglia è stata salvata dalla strada, messa in un albergo e ora sta in una casa messa a disposizione dalla parrocchia dei Salesiani. Guerra ha portato i City Angels ad Ancona a febbraio del 2022. Un piccolo gruppo di volontari che girando per la città, di sera e di notte, vegliava su bisognosi e sui pericoli come le baby gang tanto combattute. Per lei un anno e mezzo di attività. "Il bilancio fin qui è stato buono - spiega mamma coraggio - ad iniziare dai senzatetto, di cui ci siamo occupati. Molti sono stranieri. Su 130 pachistani che abbiamo incontrato e seguito ben 80 hanno avuto casa. Poi abbiamo aiutato 20 famiglie con pacchi di generi alimentari e vestiti. Con la collaborazione del Rotary è stato possibile anche dare cure ai senzatetto malati. Abbiamo fatto eventi di burraco per raccogliere fondi, eventi in cardiochirurgia pediatrica. La sezione di Ancona ha ricevuto i complimenti dal fondatore di Milano, Mario Furlan, ci è stato detto che abbiamo fatto cose che altre sezioni raggiungono in dieci anni". A Guerra il gruppo nazionale dei City Angels aveva proposto di diventare responsabile nazionale dei social ma "per ora ho detto di no, valuterò con calma al mio rientro, quando avrò la possibilità di dedicarmi con il tempo necessario che una angelo della città richiede". Con Guerra sono state fatte 180 uscite su strada in un anno e mezzo e raggiunto quota di 28 soci volontari di cui attivi una decina.