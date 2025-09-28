Patrizietti in pensione: "Alluvioni e terremoti, la mia vita da pompiere. Felice di chiudere qui"

di Giacomo Giampieri

Comandante Patrizietti, da dove partiamo?

"Eh... (ride). Probabilmente dalla fine. Ho fatto una ricerca: pare che sia il primo comandante che va in pensione ad Ancona, mentre altri colleghi erano stati trasferiti altrove. Chiudere qui la carriera è una gioia. Perché è vero, sono nato a Recanati. Ma Ancona è la mia città. Qui mi sono laureato in Ingegneria, qui ho esercitato la libera professione per due anni prima di iniziare a insegnare matematica e fisica. Poi...".

Poi?

"Fine degli Ottanta. Numerosi concorsi per la pubblica amministrazione. Tra questi, quello per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco".

Un colpo di fulmine?

"Non conoscevo quell’ambiente. Ma lo scelsi perché era un impiego che coniugava lo studio con le situazioni che affrontiamo nel territorio, la conoscenza dei rischi e la formazione continua, l’addestramento e gli interventi. Un connubio tra teoria e pratica, cui si associa la componente ‘adrenalinica’. Del resto, come recita la nostra preghiera, un giorno senza rischio è un giorno non vissuto. Su questa preghiera ci viviamo".

E lei come li ha vissuti, questi giorni?

"Intensamente. All’inizio da vicecomandante ad Ascoli, poi a Macerata da funzionario. Ricordo l’alluvione del 1992 a San Benedetto, il terremoto Marche-Umbria del 1997 e il coordinamento delle sezioni operative da tutt’Italia. Poi, nel 2010, la promozione a primo dirigente in Emilia Romagna. Andai a Bologna. La prima emergenza fu il ‘nevone’ del 2012. Poi il sisma, sempre quell’anno. Doloroso. Fu istituito lì, il comando di cratere. Poi andai, da comandante, a Ravenna, quindi il ritorno a Macerata. Infine, da dirigente superiore, a Taranto. Ed eccomi qua, ad Ancona. Giugno 2022".

E subito le emergenze.

"L’alluvione a settembre del Senigalliese non potrò mai dimenticarla. Così il terremoto del 9 novembre: facemmo 2.500 verifiche di stabilità. E il Comune di Ancona ci concesse il Ciriachino d’oro. Un riconoscimento alla capacità di questo Comando di strutturarsi e affrontare ogni situazione. Debbo dire grazie a tutto il personale per la preparazione, la disponibilità e la flessibilità".

Diceva, l’alluvione...

"Quella sera del 15 settembre il personale rischiò l’incolumità. Oltre al pericolo dell’alluvione, che ho definito uno tsunami di terra, c’era la situazione estrema di lavorare in notturna. Non si vedeva a distanza di un metro".

Eppure salvaste eroicamente tante persone, come Simone Bartolucci.

"Segnalò lui la sua presenza sull’albero e lo raggiungemmo con non poche difficoltà. Salvammo numerose persone, vero. Operammo anche con i sommozzatori per la ricerca dei dispersi. Ci ripenso oggi, ho ancora i brividi. Fu un lavoro, tra alluvione e sisma, che durò tre mesi, grazie al supporto di sezioni operative da altre province e regioni".

I ringraziamenti vi gratificano? "Fanno enorme piacere. Ma è il nostro lavoro. Io spero di essere riuscito a trasmettere il mio approccio alla sensibilità ai giovani".

Ma un pompiere, ce l’ha paura?

"Certo che ce l’ha. Ma anche il tecnico e il comandante. Va gestita".

Come?

"Con l’esperienza e l’addestramento trasformi la paura in risoluzione dei problemi. Siamo vigili del fuoco, viviamo per questo".