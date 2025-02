Patrocinio e sala al libro controverso. Prima grana per il neo assessore

La giunta comunale concede il patrocinio e soprattutto l’uso di una delle sale della Mole Vanvitelliana per la presentazione di un libro con chiare connotazioni politico-ideologiche. Non parte certo in discesa il lavoro del neo assessore alla cultura Marta Paraventi, chiamata a votare un atto che le potrebbe creare qualche imbarazzo. Il libro in questione, scritto e pubblicato nel 2021 da Gianfranco Stella, si intitola "Combattenti senza onore" con il sottotitolo "Le atrocità dei partigiani slavi". Un saggio storico, così è scritto sulla copertina del testo, autopubblicato dall’autore, che racconta la sua visione di un pezzo di storia molto contrastante e che abbraccia la questione degli esuli dalmati, delle foibe e che dunque si lega inevitabilmente alla Giornata del Ricordo, una commemorazione civile fissata per il 10 febbraio.

La presentazione del libro di Stella (organizzata dall’associazione culturale ‘Il quadrato’), è prevista per il 15 febbraio e dunque la circostanza è da collegare proprio all’evento celebrato ogni anno. L’amministrazione comunale di centrodestra, come ha fatto anche per tantissime altre iniziative culturali cittadine, ha deciso di concedere il patrocinio dell’ente e, al tempo stesso, di mettere a disposizione, in forma gratuita per l’associazione anconetana che ospiterà lo scrittore, la Sala Boxe del Lazzaretto. Il tutto è stato quantificato, secondo il tariffario vigente, in 400 euro, mentre i costi per i servizi tecnici e la sicurezza sono a carico degli organizzatori.

Il problema principale in questo caso però è legato all’evento culturale a cui la giunta ha dato l’ok, quanto il fatto che all’interno della stessa, proprio alla voce ‘Cultura’, c’è un assessore che è stato iscritto al Partito Democratico. Visioni politiche molto diverse tra destra e sinistra, compresa la rilettura di eventi storici come quelli in oggetto, e proprio su questo solco si inserisce il dubbio sul voto espresso da Marta Paraventi. Presentandola alla stampa la settimana scorsa, il sindaco ha detto che "la cultura non è di destra o di sinistra" eppure di fronte a scelte del genere qualche dubbio sorge spontaneo.

Lo stesso dubbio instillato dall’ex consigliere comunale Gianluca Quacquarini attraverso un post molto duro sul suo profilo social contro lo stesso scrittore e i suoi testi: "È questo dunque uno dei primi atti votati dalla neo assessora alla cultura di Ancona. Il patrocinio a un personaggio che ha praticamente riscritto la storia della Liberazione nel nostro Paese".

Pierfrancesco Curzi