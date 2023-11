Patrona Virgo Fidelis, in tremila al raduno dell’Arma dei carabinieri in piazza Garibaldi Oggi a Loreto si svolge la manifestazione Virgo Fidelis, organizzata dall'Arma dei carabinieri. Partecipano tremila persone, tra cui il IV Reggimento a Cavallo Tor di Quinto di Roma. Omaggio a Salvo D'Acquisto e celebrazione eucaristica in basilica, con benedizione dei mezzi della Protezione civile.