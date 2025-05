Patronesse I 125 anni nel nome di Milena Fiore

Un traguardo storico per l’associazione Patronesse dell’Ospedale Salesi, che quest’anno celebra 125 anni di ininterrotta dedizione ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Ma chi è la Patronessa? È una volontaria che dedica il suo tempo all’assistenza dei bambini ricoverati e delle loro famiglie: un impegno che affonda le sue radici nel 1900 e continua a rappresentare un faro di speranza e sostegno. Per commemorare questo importante anniversario, slittato rispetto al 120esimo a causa della pandemia, l’associazione ha organizzato un convegno per venerdì prossimo. L’evento, intitolato "Le Patronesse al Salesi: 125 anni di volontariato", si terrà a partire dalle 18 presso l’Hotel Seebay di Portonovo, nell’ambito della manifestazione "Portonovo Eventi: Due Giorni per il Salesi" (domenica lato Molo a Portonovo dalle 14,30), giunta alla sua 18esima edizione, quest’anno dedicata alla memoria di Milena Fiore, storica presidente dell’associazione recentemente scomparsa.

Il convegno vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Governatore regionale Francesco Acquaroli, degli assessori comunali Orlanda Latini (Famiglia) e Manuela Caucci (Politiche Sociali e Sanità), del presidente del Csv Marche Simone Bucchi, del Rettore Gian Luca Gregori e di Giancarlo Giulianelli, garante diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Marche. Sarà un’occasione per ascoltare le preziose testimonianze di chi, negli anni, ha offerto il proprio tempo e le proprie energie per alleviare la permanenza dei bambini in ospedale. Saranno presentate esperienze dirette nel campo della Pet Therapy, della Clownterapia e della gestione della "Casa d’Accoglienza" dell’associazione. "Sono attività volte a valorizzare e promuovere, in tempi particolarmente difficili, l’attività di volontariato, nel caso specifico in favore dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie, provenienti dall’Italia e dall’estero" ha spiegato la consigliera Patrizia Carotti. "Siamo circa settanta socie, tutte donne, attive nei reparti, nell’accoglienza e nell’accompagnamento. Ci occupiamo della raccolta fondi e del sostegno materiale alle famiglie più bisognose, come nel recente caso di una bimba somala con gravi ustioni".

Ilaria Traditi