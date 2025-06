Patronesse, Saria Ternullo nuova presidente

Nel ricordo dell’indimenticabile Milena Fiore scomparsa nel marzo scorso, la sua vice presidente, Saria Ternullo è la nuova presidente dell’associazione Patronesse per l’assistenza del bambino spedalizzato. E’ stata eletta con 49 voti su 52 nel corso delle elezioni del nuovo consiglio direttivo dell’associazione nata, con l’Ospedale dei Bambini “Gaspare Salesi”, 125 anni fa in via Corridoni, ad Ancona. Vice presidente, sempre con un alto gradimento, è stata eletta Stefania Di Giulio, mentre Patrizia Carotti è stata nominata segretaria e Liliana Vrabie, tesoriera. In Consiglio sono entrate a far parte anche Cettina Lo Presti, Patrizia Rossi e Francesca Zura.

Si tratta di un Cda rinnovato per 4/7 rispetto al precedente e resterà in carica per il prossimo triennio. Laureata in Lettere, figlia di un ufficiale della Marina Militare, patronessa (sulle orme di sua mamma) da 37 anni, Saria Ternullo è nata a Messina, ma vive ad Ancona da 50 anni. "E’ mia intenzione – ha dichiarato appena eletta – continuare la nostra attività nel solco di ciò che abbiamo imparato dalle presidenti che mi hanno preceduto. La loro disponibilità, il loro vigore e la loro sensibilità guideranno il nostro prossimo mandato al servizio della collettività, in particolare dei bambini in difficoltà e delle loro famiglie. Ringrazio tutte le colleghe per questo onore".