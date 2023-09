Patrono e iniziative solo in centro, il sindaco: "Eventi anche in periferia"

Sono state montate le luminarie in centro per la festa del patrono, che comprende tanti eventi tra cui, domenica, il Festival degli artisti emergenti al mercato coperto che cambia veste. "Ben venga, ma Osimo non è solo quella dentro le mura: ci sono gli spazi dell’ex foro Boario, ad esempio, che potrebbero ospitare serate di spettacoli in vernacolo, musicali, pittorici, anche fusi gli uni agli altri. Il problema parcheggio sarebbe molto ridotto perché nella vicina scuola Caio Giulio Cesare sono presenti e anche nelle vie limitrofe. Si sono tenute feste e sagre in quel luogo e sarebbe bello portare un po’ di vivacità anche in periferia. Idem per zona Sacra famiglia con piazzale Europa e l’anfiteatro adiacente alla chiesa", è lo spunto che parte da un gruppo di osimani. Il sindaco Pugnaloni afferma: "Il primo a volere una città senza periferia sono stato proprio io. Ho inaugurato una stagione di concerti natalizi nelle chiese delle frazioni in due anni e gli aperitivi al tramonto estivi e il Tau all’area archeologica di Montetorto su cui investiamo con l’illuminazione al led per spettacoli di sera. Al Foro Boario abbiamo sperimentato due volte la fiera dei prodotti agricoli e lo street food. Altro grande luogo è certamente piazzale Europa. L’idea di uscire dal centro è buona, ma non deve pregiudicare le belle attività che ci sono, gli eventi si organizzano lì perché sono volano proprio per l’economia del centro, per i negozi che soffrono la concorrenza dei centri commerciali, per i bar e ristoranti che vedono la fuoriuscita dei cittadini dalle mura e per i turisti che vengono ad ammirare la storia".