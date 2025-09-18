Patrono, festa tra acrobazie e benemerenze

E’ festa grande oggi a Osimo per il patrono San Giuseppe da Copertino. La novità alle 17.30, il volo di addestramento acrobatico, in onore del santo, visibile da piazza Nuova e via Cinque Torri. Visto che San Giuseppe è conosciuto per le sue levitazioni come Santo dei voli, sarà organizzato uno spettacolo sui cieli di Osimo di circa 20 minuti a cura della Pattuglia Acrobatica YakItalia Asd. Il centro è già tutto colorato dalla tradizionale fiera e piazza Nuova dallo street food e dalle giostrine. Il programma religioso prevede invece alle 11.30 la solenne concelebrazione dell’Arcivescovo monsignor Spina e i parroci di Osimo nella basilica di San Francesco, con animazione musicale della corale Borroni. Alle 19 la messa in Basilica è presieduta da Padre Francesco Lenti, Ministro provinciale della Provincia di San Francesco.

E’ stata grande la commozione martedì sera al teatro La Nuova Fenice per il conferimento delle civiche benemerenze a Fabio Luna, Daiana Dionisi e Frolla, oltre che a tantissimi altri concittadini. La sindaca Michela Glorio ha detto dal palco: "La cerimonia delle civiche benemerenze è un momento molto atteso e significativo, non solo simbolico. La nostra comunità si stringe attorno a chi, con dedizione e competenza ha contribuito — spesso in silenzio — a rendere migliore la vita della nostra Osimo. Questa cerimonia assume, per me, un significato ancora più particolare, perché coincide con i miei primi 100 giorni da sindaca. Cento giorni intensi, carichi di lavoro, di incontri, di scelte da prendere ogni giorno, cercando sempre il giusto equilibrio, ma anche con la necessaria determinazione. In questi primi tre mesi abbiamo già gettato le basi di un lavoro che sarà lungo, ma che deve essere efficace e concreto. Tra i primi risultati raggiunti, voglio ricordare. L’attenzione ai servizi sociali con fondi ad associazioni, alle famiglie, ai commercianti; la riapertura e l’accelerazione di cantieri pubblici che rischiavano di arenarsi, la grande attenzione alle manutenzioni, l’organizzazione del cartellone estivo che è stato un successo, il sostegno alle società partecipate, con un lavoro silenzioso ma costante per il quale ringrazio gli amministratori ma questi 100 giorni sono stati anche un’occasione per ascoltare, per raccogliere preoccupazioni e proposte. La vera forza di una sindaca sta nel saper ascoltare la propria comunità e nel sapere di essere solo un tramite, un rappresentante: la città si costruisce insieme, con l’aiuto di tutti. Per questo sono al lavoro a tempo pieno e devo ringraziare la mia squadra di giunta che è molto presente e disponibile, così come il personale del Comune, che andremo presto a rinforzare. Senza il loro lavoro nulla sarebbe possibile. Dovremo agire di squadra, con un confronto franco ma leale, anche tra forze politiche di maggioranza e minoranza".

Silvia Santini