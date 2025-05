Ancona, il patrono San Ciriaco ha un volto e una voce: il video dell’intelligenza artificiale

Ancona, 2 maggio 2025 – San Ciriaco, patrono dell'Arcidiocesi di Ancona-Osimo che si festeggia il 4 maggio, ha ora un volto e una voce, ricostruita grazie all’intelligenza artificiale e alla radiologia. Merito di un progetto, durato due anni e fortemente voluto dall'arcivescovo Angelo Spina, che ha permesso di avere una ricostruzione ancora più approfondita del santo vissuto nel IV secolo d.C.

L'iniziativa è stata condotta dal dipartimento di radiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Utilizzando una Tac di ultima generazione oltre a sofisticati algoritmi di AI, simili a quelli impiegati in ambito clinico per analisi predittive sui tumori e capaci di individuare dettagli invisibili all'occhio umano, gli specialisti hanno analizzato minuziosamente le spoglie del santo, riesumate nel 2023 proprio per questo scopo.

Chi ha condotto la ricerca

Lo hanno fatto in particolare il professor Andrea Giovagnoni, direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, assieme ai colleghi Gino e Antonio Fornaciari, della Divisione di Paleopatologia del Dipartimento di Ricerca e Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia Università di Pisa, hanno poi presentato mercoledì i risultati scientifici della ricognizione. Arrivando a importanti indicazioni per individuarne la sua provenienza geografica, il profilo biologico, l’alimentazione negli ultimi 5-10 anni di vita, le malattie e le fratture.

San Ciriaco, alto 161 centimetri e con una frattura al femore

Nel particolare, San Ciriaco aveva al decesso un’età matura per l’epoca (50-60 anni) e una statura di circa 160-170 centimetri, presumibilmente 161 centimetri, che rientrava nella media delle popolazioni antiche. La corporatura era invece robusta. Oltre a questo, su di lui è stata notata una pregressa frattura al femore (oltre ad alcune coste a sinistra e a una lesione all’orecchio interno destro), che probabilmente lo costringeva ad aiutarsi con un bastone. Lo studio delle ossa, perfettamente conservate, ha inoltre suggerito che il santo potesse soffrire di diabete.

L’analisi della dentatura

Un altro tassello fondamentale è arrivato dall'analisi della dentatura, che ha indicato come molto probabile una sua crescita e sviluppo in Palestina, confermando così un elemento chiave della tradizione agiografica. Secondo il professor Antonio Fornaciari, la datazione al radiocarbonio “ha fornito un range compreso tra il 261 e il 522 d.C., con ben un 88% di possibilità che la morte sia avvenuta tra l’anno 340 e l’anno 434 d.C. — le sue parole — confermando la tradizione agiografica che pone la vita di San Ciriaco in età tardoantica. Questo dato rivela che il corpo di San Ciriaco è il più antico corpo mummificato di un santo, conosciuto attualmente in Occidente”.

L’alimentazione del santo: “ricca di proteine”

Per quanto riguarda la provenienza geografica del santo, il risultato dell’analisi isotopica dello smalto dentario mostra valori compatibili con l’area marchigiana ma anche con la Palestina, in particolare della Galilea. Altre analisi hanno permesso di stabilire l’alimentazione che il santo ebbe negli ultimi 5-10 anni di vita. Una dieta “che era ricca di proteine — ha aggiunto Fornaciari — Questo è un altro dato interessante: dimostra che è un individuo che av e va accesso a risorse alimentari di alto livello e apparteneva a una classe sociale elevata. Quindi verosimilmente era un vescovo, come ci ha tramandato l’agiografia”.

Cause della morte sconosciute, due lesioni alle orecchie

Sulla morte del santo, lo studio non ha ancora stabilito una causa precisa. Il professor Giovagnoni ha spiegato che “la vecchia ricognizione sospettava la presenza di una frattura orbitale pre-mortem, senza segni di riparazione, che dai nuovi esami non è stata rivelata – si legge –. Il cranio non presenta fratture. Sono state invece rivelate due lesioni: una all’orecchio interno destro (dovuto a un trauma), l’altra nell’orecchio sinistro (infiammatoria). La lesione al primo orecchio può essere dovuta a un colpo, a una caduta o alle percosse del martirio. Un altro elemento “è la lussazione dell’articolazione costo-vertebrale sinistra, verosimilmente dovuta a un trauma violento pre-mortem. È come se avesse ricevuto un grosso colpo con uno spostamento all’interno della vertebra”. Rivelate anche la frattura del collo del femore destro e alcune fratture costali a sinistra che sono consolidate e, quindi, antecedenti la morte.

San Ciriaco non è morto per aver ingerito piombo fuso

Un altro passo in avanti è stato fatto anche relativamente a un altro elemento della tradizione agiografica, relativo al martirio per ingestione di piombo fuso. “L’ultima ricognizione del 1979 aveva dimostrato un alto contenuto di piombo a livello tracheale – ha spiegato ancora Fornaciari — ma le nuove analisi più efficaci hanno rivelato una presenza di piombo non elevata, in un range compatibile con quello che in genere si ritrova nelle ossa e negli scheletri che provengono da scavi archeologici. Ciriaco, quindi, non è morto per aver ingerito piombo fuso”.

La voce del santo nello ‘slang’ anconetano

Oltre a questo, l’intelligenza artificiale è riuscita a ipotizzare la voce del santo, al quale sono stati conferiti degli accenti di linguaggio anconetani. A riguardo, sull’iniziativa, l’arcivescovo Angelo Spina ha sottolineato l’importanza di questa ricostruzione scientifica: “La via della fede e la via della scienza non si contrappongono — le sue parole — la fede e la ragione sono come due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità. Una sola ala non permette di volare”.

E ancora: “La fede senza la ragione potrebbe cadere nella superstizione e la ragione senza la luce della fede resterebbe imprigionata in un arido razionalismo — ha concluso monsignor Spina — I risultati, come ci sono stati presentati questa sera, ci aiutano ad avere più consapevolezza del grande dono che è stato fatto a questa città, di avere un santo che la protegge e veglia su tutti. Il corpo di un santo ci fa cogliere come la santità la puoi toccare con le mani, è a portata di mano ed è per tutti. Il volto più bello della Chiesa è la santità”.