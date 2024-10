Pattinaggio ’sfrattato’: "La politica non c’entra"

"Non c’è alcuna motivazione politica: i tecnici del Comune nel loro parere hanno scritto che il nuovo parquet della Carbonari va preservato e va evitato un uso frequente da parte del pattinaggio. Non vuol dire che le società di pattinaggio non potranno utilizzare quella palestra ma meno di frequente. Per gli eventi che necessitano della tribuna lo utilizzeranno".

Così l’assessore allo Sport Samuele Animali replica alla Asd skating club che ha paventato perfino la cessazione dell’attività in seguito alla decisione del Comune. "In seguito a quel parere abbiamo tolto un’ora e mezzo a settimana a tutte e tre le società di pattinaggio rispetto alle ore che avevano prima. Abbiamo dovuto apportare delle modifiche agli orari, trasferendo il pattinaggio alle palestre Zannoni. Il problema per il nuovo parquet non è l’utilizzo dei pattini in se’ ma l’utilizzo frequente. Ci sono stati molti incontri e telefonate, anche con il sottoscritto. Tutte le società sportive, non solo di pattinaggio, in questo periodo dell’anno tirano per la giacchetta chi assegna gli spazi pubblici che hanno un costo minore".