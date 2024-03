Pattini sul ghiaccio,. Camilla fa l’en plein

Ultimo weekend di gare su ghiaccio per la senigalliese Camilla Zazzarini, classe 2008, che chiude in bellezza, dopo aver conquistato tre titoli italiani in pista lunga in categoria junior C raggiungendo dunque quota 14, nelle due discipline long e short track. Nel tempio del ghiaccio dell’Arena Thialf di Heerenveen, in Olanda, si è svolta la competizione che chiude la stagione per le categorie giovanili da 11 a 16 anni, la Viking Race. Dopo gli anni difficili della pandemia, infatti, la tradizione è tornata. E così i ragazzi provenienti da tutta Europa, sono ospitati da famiglie olandesi, così da trasformare i giorni di gara in un’esperienza di vita e condivisione. Il risultato di Camilla – supportata da ormai due anni dalla Skyroller Macerata – è ottimo, considerando la presenza di più di 300 atleti da tutta Europa, quarta in classifica generale sulle quattro distanze, unica ragazza italiana con questo risultato, unica medaglia d’oro (nella seconda distanza mt. 500) del team Italia, tre personal best, un record italiano sulla mille metri.