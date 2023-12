Patto Avulss-Comune. Via al trasporto delle persone disabili con autisti volontari

Avulss, attivato il servizio di trasporto delle persone con disabilità autosufficienti. Il progetto, che ha preso il via all’inizio di novembre e proseguirà fino a giugno, è stato realizzato in collaborazione dall’associazione del presidente Gian Carlo Bocci e il Comune di Falconara. L’iniziativa, gestita da autisti volontari, prevede tre trasporti settimanali alla Cooperativa Grafica&Infoservice, in cui è organizzato un laboratorio per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità con dei percorsi protetti.