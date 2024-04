"Patto della lettura", oggi il primo incontro

Osimo è una città che legge. Il primo incontro di ratifica del Patto locale per la lettura tra l’amministrazione comunale e i vari sottoscrittori della filiera del libro si terrà sabato alle 11 nella Sala Vivarini del Comune. È con gli occhi tra le righe e il naso tra le pagine che Osimo sancisce l’alleanza con tutti i soggetti della filiera del libro per promuovere la lettura e far in modo che diventi un’abitudine sociale quotidiana. L’amministrazione ha approvato lo scorso settembre il Patto per la lettura con durata quinquennale che le consentirà anche di partecipare ai bandi indetti dal Ministero della Cultura e dal "Centro per il libro e la lettura" (Cepell).