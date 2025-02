Patto tra Comune e porto: "Così rifacciamo le strade"

E’ il primo accordo di questo tipo, quello sottoscritto ieri tra il Comune di Ancona e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e riguarda la riqualificazione della viabilità comunale in ambito portuale. Un reticolo di strade, esterno al perimetro demaniale marittimo e ricadente nella competenza comunale. L’impegno che i due enti hanno assunto intende assicurare sia le migliori condizioni di fruibilità e fluidità del traffico portuale che la sicurezza della pubblica circolazione attraverso il potenziamento della rete viaria connessa allo scalo marittimo. Miglioramento della percorribilità ma anche agevolare il collegamento tra città e porto in prossimità dell’area Mandracchio, legata all’attività peschereccia e della Mole, uno dei principali poli culturali della città. A firmare l’Accordo, che è quinquennale e rinnovabile, il sindaco Daniele Silvetti e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Vincenzo Garofalo. L’intesa interessa 17 strade ricadenti nella competenza comunale ma di fatto interessate da flussi di veicoli legati alle attività marittime e mercantili, alla cantieristica navale e al diporto nautico. "E’ una manutenzione straordinaria – ha detto il sindaco Silvetti – Significa non sanare buche ma rifare sostanzialmente le strade. Arterie e vie minori fondamentali nel collegamento città-porto". I primi interventi, per gli anni 2025 e 2026, riguardano via Einaudi, tra la rotatoria di via Mattei e il Molo Sud e via Mattei (lato Marina Dorica) dal viadotto della Palombella sino all’attraversamento ferroviario. Per quanto riguarda via Einaudi la superficie interessata è di circa 6.200 mq per un importo pari a 800mila euro mentre per via Mattei la superficie è di 8.800 mq per un importo pari a 1 milione e 200mila euro. I lavori su via Einaudi, trascorsi i tempi tecnici necessari all’affidamento, inizieranno dopo l’estate per non causare intralci al traffico in un periodo molto intenso e dureranno circa due mesi. L’intervento su via Mattei rientra invece nei lavori programmati per il 2026. Il Comune sarà Stazione appaltante, come lo è già stato in occasione dei lavori per il G7 e come ha sottolineato l’assessore Tombolini "qualora, dopo i primi interventi, ci saranno avanzi di gara, questi verranno utilizzati per intervenire sulle vie minori già individuate nell’Accordo. Il porto di Ancona occupa una superficie di circa 1 milione e 800 mila mq la cui viabilità non va assolutamente trascurata". Ogni anno Comune e Autorità individueranno le priorità di intervento dei tratti stradali le cui spese saranno condivise secondo le percentuali stabilite nell’Accordo per ogni singolo tratto.

Claudio Desideri