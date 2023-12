Patto tra i comuni della Vallesina per renderli terra del cinema

"La firma di questo protocollo dimostra che se si semina bene, il territorio risponde. Si è attivato, grazie agli investimenti della Regione e al lavoro della Marche Film Commission, un meccanismo virtuoso affinché quella marchigiana diventi terra di cinema. Nasce in Vallesina un modello che sarà certamente replicato". A parlare è il presidente di Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini. L’occasione è la firma del protocollo d’intesa, in municipio a Jesi, tra i Comuni della Vallesina, Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, Cna Cinema e Audiovisivo Marche, Fondazione Pergolesi-Spontini, Ime e Unpli Proloco Marche, per sostenere e promuovere il cineturismo in Vallesina. Presenti il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, l’assessore Alessandro Tesei e gli amministratori di diversi Comuni della Vallesina oltre a tutti i partner coinvolti. Cineturismo, quindi, "come volano economico della Regione, con l’obiettivo di attrarre un’utenza interessata a visitare le location cinematografiche e televisive. Un settore in evidente crescita, su cui operatori ed enti pubblici a livello nazionale hanno iniziato a investire, proponendo movie tour e servizi integrati per valorizzare il territorio e le sue tipicità" spiegano dalla Fondazione Marche Cultura.